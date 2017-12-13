桃機論「鑑」 證照辨識達人獎落華航地勤

內政部移民署於12月13日在桃園機場舉辦「證照辨識達人比賽」，業餘組齊聚桃園國際機場華山論「鑑」，爭奪護照辨識地表最強的封號，經過幾輪護照辨識、機智搶答及趣味搶答的激烈競爭，最後奬落積分最高的華航地勤人員。（記者姚介修攝）

2017-12-13 17:13

〔記者姚介修／桃園機場報導〕內政部移民署於12月13日在桃園機場舉辦「證照辨識達人比賽」，業餘組齊聚桃園國際機場華山論「鑑」，爭奪護照辨識地表最強的封號，經過幾輪護照辨識、機智搶答及趣味搶答的激烈競爭，最後奬落積分最高的華航地勤人員。

除了業餘組之外，這次辨識達人比賽還有20位辨識高手的移民官參加「專業組」比賽，業餘組有中華航空、長榮航空、國泰航空及遠東航空等4家航空公司地勤人員，以及采盟股份有限公司、昇恆昌股份有限公司均派員參加「業餘組」比賽，在活動的過程中，第一輪就是真、偽護照考題，交由各組選手進行辨識並找出偽版護照，在最短時間內完成者為優勝。

各航空公司的地勤人員及免稅商店客服人員自上午入門課程中所習得護照辨識「秒殺法」，立即運用於比賽中，相互搶答爭取積分，全力爭奪達人英雄榜排名第一的頭銜。

趣味問答及機智問答都讓業餘參賽者拿到分數，最後華航以11分的成績奪冠，第二名則是采盟免稅店，而且所有參加的隊都拿到奬品。

移民署長楊家駿也指出，移民署國境事務大隊平時辦理航空公司聯合證照辨識講習，讓地勤人員認識各國旅行文件、入境相關規定及旅客篩濾技巧，藉由舉辦競賽使航空公司地勤人員內化專業知識，讓地勤人員於航空公司報到櫃檯、轉機櫃檯及登機證查核等場合，如遇可疑證照可即時通知移民官到場，提升國境整體安全效能，強化移民署與各單位合作關係，以延伸國境查緝防禦介面。

楊家駿強調，為加強第一線移民官對偽、變造護照的辨識能力，移民署每年定期舉辦各國護照辨識訓練，並邀請各國證照查驗專家分享專業辨識要領。為提倡並激勵基層移民官的學習風氣，同時檢驗訓練的成果，特別舉辦了這一次的比賽，以達到強化我國境安全，提升查緝能力，杜絕非法偷渡的最終目標。

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