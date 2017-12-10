歲時祭儀猴祭打頭陣 卑南少年摸黑試膽

成為剽悍的勇士，卡大地布部落少年深夜試膽心不驚。（記者陳賢義攝）

2017-12-10 10:09

［記者陳賢義／台東報導］歲末年終，台東卑南族歲時祭儀接力登場，知本卡大地布少年在經由「拉罕（司祭長）」祈福、講述部落文史及精神訓勉後，前天整裝挺進知本林道紮營地夜宿，昨晚震撼教育「試膽」登場。

深夜10點，單人徒步摸黑行進300百公尺，途中狀況四起，有小朋友嚇得嚎啕大哭，但也有人老神在在；小三的皓倫說，狀況都是哥哥們裝神弄鬼，沒什麼好害的，通過這關才能成為剽悍的勇士，小勇土今早凱旋下山。

年祭接力登場，少年猴祭「沒在怕的」打頭陣，「Dakuvakuvan（少年）」隨著部落耆老、中壯年族人和青年會前往傳統領域認識野生植物及採集，學習設置陷阱、射猴、採擷野菜等技巧，重頭戲昨晚10點登場，哥哥們勤前教育說鬼故事，有小朋友立馬變臉，甚至摀起耳朵哭了起來，大伙忙安撫，鼓勵未來要成為卑南勇士就得通過這一關，淚眼婆娑的小朋友擦乾眼淚，硬著頭皮的排排站，等待哥哥叫喚旋即往前衝。

猴祭是卡大地布部落歲時祭儀之首，猴祭完成後，其他祭典、包括大獵祭和除喪祭才可以展開，迎接明年的到來。

深夜試膽，等待少年若有所思，告訴自己要勇敢。（記者陳賢義攝）