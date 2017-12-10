台灣芭蕾男孩梁秩傑 加拿大國家芭蕾舞團發光

來自台灣的舞者梁秩傑，今年正式加入加拿大國家芭蕾舞團，並參與經典芭蕾舞劇「胡桃鉗」年度公演。（中央社）

2017-12-10 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕「我以前完全沒有想過自己會有這樣的芭蕾人生！」台灣舞者梁秩傑笑著說，今年7月底正式應聘加入加拿大國家芭蕾舞團（The National Ballet of Canada），身分仍屬於「見習生」（Apprentice）的他，在今天起一連公演25場的「胡桃鉗」經典芭蕾舞劇中演出，雖然僅是扮演配角，卻已令他興奮不已。

根據《中央社》報導，今年8月剛滿20歲的梁秩傑，以前參加的是游泳隊，直到13歲才開始練習跳芭蕾，他先是在新北市的宜欣舞團開始習舞，半年後，獲選參加加拿大國家芭蕾舞學校暑期夏令營，隨後留在加拿大就讀該校8年級和9年級。

接著在香港一項國際芭蕾舞比賽中，梁秩傑被紐西蘭舞蹈學校校長崔德（Garry Trinder）相中，主動提供全額獎學金爭取他前往就讀3年，從舞蹈學校畢業後，年方19的他，通過了加拿大國家芭蕾舞團甄選，確定拿到第一份芭蕾舞者正式工作，成為此團歷來罕見的台灣舞者。

談起自己從14歲起離家，一個人在加拿大、紐西蘭異鄉打拚，梁秩傑認為自己已沒有適應上的問題，而置身在國際級芭蕾舞團，也讓梁秩傑眼界大開，他表示，「加拿大對於藝術文化的重視，是我所看到的這裡和台灣最大的差異。」而談到未來的目標，梁秩傑則希望自己能一步一步來，也指出「下一步希望能加入群舞。」