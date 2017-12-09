6蛋農未接受教育訓練 農委會下週一公布名單

2017-12-09 18:04

〔記者吳欣恬／台北報導〕今年國內先後爆發戴奧辛雞蛋和芬普尼雞蛋事件，農委會為改變國內蛋雞場飼養結構，為全台蛋農進行教育訓練，經過加開補課後，仍有6位蛋農未到場，下週一農委會將在網站上公布名單。同時也將教育訓練的教材內容一併放上。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙說，10月34堂教育訓練結束後，全台1600多名蛋農有108位未到場，可能是沒注意到教育訓練的通知單，或排定受訓時間有事或人在國外。在中央畜產會協助逐一電話通知，在11月中先後加開4堂補課後，最後仍有6位蛋農未到場。

李宜謙說，接下來也將和地方縣市政府討論，如何查核蛋雞場是否有落實教育訓練的內容，改善飼養環境，加強生物安全。屆時將以8月份47場雞蛋中被檢出芬普尼的蛋雞場為查核的重點對象。

此外，芬普尼雞蛋事件後，消費者信心沒有完全恢復，雞蛋產地價自11月初以來，從每台斤23.5元跌至每台斤18元，低於監控價格。農委會表示，養雞業者應加速淘汰老母雞，減少生產。

台北市蛋商公會理事長高傳謨指出，芬普尼雞蛋事件讓雞蛋消費量大減，至今可能都還沒完全恢復，加上現在飼料價格平實，現在全台各地的蛋商冰庫都大爆滿，已冰存了10幾萬箱蛋，庫存壓力大。

農委會副主委黃金城表示，國內雞蛋每天消費量約10萬箱，現在每天生產11萬多箱，平均每箱約200顆蛋，每天約多產了20多萬顆蛋，造成產銷壓力，業者必須負起責任，因此鼓勵蛋雞業者應加速淘汰老母雞。