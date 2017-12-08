綠能離岸風電 能源局副局長：2025目標5500MW

經濟部能源局副局長李君禮（右3）今出席彰化市綠金能源論壇暨招商說明會。（記者張聰秋攝）

2017-12-08 17:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今舉辦「聰明種電、聰明賣電」綠金能源論壇暨招商說明會，鼓勵民眾種電，一起活化自家屋頂空間，裝置太陽能發電設備；若自家屋頂15坪，裝置容量5瓩，約10年可回收成本，約是一套太陽能設備20年壽命的一半時間。

活動在彰化基督教醫院福懋大樓信望愛國際會議中心舉行，經濟部能源局副局長李君禮、太陽光電相關產業、可做太陽能融資專案銀行、社區幹部、工廠代表等人與會。

李君禮指出，彰化縣有很好的天然資源發展綠能，日照充分、風調雨順，沒有大的颱風，相較之下，設備比較不容易受到損壞。

李君禮表示，政府對離岸風電政策目標原是3000MW，目前核准投資彰化外海的廠商總量，加起來超過10000MW，離岸風電做好之後必須併接到陸上台電電力系統，併網才能送電，依照目前台電可執行能力範圍，將2025年目標調整為5500MW，超過5500MW，政府考慮擬2025年後執行。

縣長魏明谷說，彰化縣在太陽能光電裝置容量為全國第3，成長率則為全國第1，日照充足，未來太陽光電的裝置容量可望成為全國第1。

縣府建設處長戴瑞文說，太陽光電發電原理是指太陽光電板經陽光照射後轉換成電力，再透過導線傳輸電流，國內目前太陽能發電有分屋頂型、地面型和水面型，縣內屋頂又以學校為主，縣府配合中央政策，建議民眾在自家屋頂裝置太陽能板，初期自足自給，日後等台電併網成熟，還有機會賣電給台電，讓自家多了「售電」收入。