首例！ 高市學校不得在秋冬空污嚴重時辦運動會

高雄秋冬的空氣品質差，議會決議學校不得在秋冬空氣污染嚴重時，舉辦運動會。（記者張忠義攝）

2017-12-06 14:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市秋冬的空氣品質差，恐危及學生健康，高雄市議會今天審議教育局教育發展基金時通過決議，率先全國各縣市，要求各級學校從明年起，不得在秋冬空氣污染嚴重時舉辦運動會，以維護學生健康。

高雄市議員張豐藤今早在審查教育局教育發展基金413億元預算時，提出附帶決議，他強調，高雄秋冬空氣品質時常拉警報，空氣中的懸浮微粒對老年人及未成年孩子的傷害特別嚴重，為保護學生健康，應限制學校舉辦運動會的季節。

根據張豐藤統計，高雄市國小、國中、高中職共358所學校，11月舉辦校慶運動會有34所、12月更多達129所，總計163所，比例高達4成5。

張豐藤指出，包括老年人及孩子都應避免在空氣品質差的季節逗留戶外，尤其激烈運動，更會對身體產生嚴重傷害，教育局應限制各級學校避免在秋冬季節舉辦運動會，將校慶及運動會等活動，調整於春夏季節舉行。

高雄市議會教育委員會召集人陳信瑜議員也說，高雄秋冬霾害嚴重，學生應避免戶外活動，尤其是激烈性運動，大型運動會更要避免在秋冬季節舉辦，期盼教育局依議會決議辦理。

議長康裕成贊同兩位議員的主張，並進一步要求將「各級學校不得在秋冬空氣污染嚴重時辦理運動會」的附帶決議，改為「決議」，直接要求教育局具體落實，也就是教育局必須照辦，此決議獲得議會無異議通過。康裕成強調，教育局應於明年審查預算時，提出具體的因應方案，議會將嚴格檢視是否落實決議。

康裕成並以日前印度與斯里蘭卡在新德里的板球對抗賽為例，強調因當地空氣品質達危險等級，嗆人的霧霾甚至讓球員嘔吐，賽事一度喊停，呼籲教育局不能不重視空污對激烈運動的嚴重影響。