免費wifi、廁所 屏東豆油伯獲最佳人氣「借問站」

目前在屏東共有19個「借問站」，豆油伯竹田門市就位在屏東竹田驛站旁，從車站到豆油伯借問站步行僅需3分鐘時間，店門口還有知名藝術家賴冠仲打造的「糖果熊」裝置藝術。（記者邱芷柔攝）

2017-12-05 16:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕交通部觀光局為了提供旅客更多服務，從104年起至今，在全台各處商家共設置了345個「借問站」，協助旅客解決吃喝玩樂的疑難雜症，觀光局連續3年針對全台借問站進行網路票選活動，今年由位於屏東竹田鄉的豆油伯竹田門市勇奪「最佳人氣獎」。

黃底黑字的圓形招牌，是觀光局攜手地方商家設立的「借問站」，目前在屏東共有19個站點，豆油伯竹田門市就位在屏東竹田驛站旁，從車站到豆油伯借問站步行僅需3分鐘時間，店門口還有知名藝術家賴冠仲打造的「糖果熊」裝置藝術。

豆油伯業者李明倩說，近年竹田推動漫遊，許多村莊巷弄都藏著有趣的故事與美食，等著遊客去挖掘，豆油伯借問站除了提供地方遊憩景點諮詢，還有免費的Wifi、洗手間提供使用。

李明倩說，豆油伯今年全面使用「台灣的非基改黃豆、黑豆、小麥」作為醬油原料，持續與台灣小農契作，獲得許多遊客支持，來到門市除了獲取旅遊資訊，店內醬油伴手禮及以台灣黃豆製作的冰淇淋，都是人氣紅不讓的商品，能在全台345家借問站熱烈的網路票選活動中獲選「最佳人氣獎」，不只是對門市人員服務的讚賞，也是對豆油伯全體員工的肯定。