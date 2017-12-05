粒狀污染物濃度降低 北市空品恢復至普通等級

北市環境保護局表示，境外污染已逐漸隨東北季風往中南部傳送，目前空品已恢復至「普通」等級。圖為從關渡地區遠眺淡水河對岸，只見左岸一片灰濛濛。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-12-05 16:46

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市昨晚受境外污染影響，空氣品質細懸浮微粒（PM2.5）濃度自昨晚起開始攀升，北市昨晚測得空品指標到達對「敏感族群」不健康的橘色等級。北市環境保護局表示，境外污染已逐漸隨東北季風往中南部傳送，目前空品已恢復至「普通」等級。

近來空氣品質不理想，環保局表示，自昨天傍晚起，新一波東北季風增強，夾帶中國沿岸污染物南下，由於此波東北季風較乾，帶來水氣不多，北市直接受境外污染影響，PM2.5濃度自昨晚開始攀升，昨晚8時至11時，北市測得空品指標到達對「敏感族群」不健康的橘色等級（AQI〉100），隨後開始逐漸下降，目前已轉為普通等級，AQI約介於60至75之間。

環保局今表示，昨日傍晚移入台北市境外污染已逐漸隨東北季風往中南部傳送，目前北市粒狀污染物濃度已逐漸降低，空污指標已恢復至「普通」等級。

環保局也提醒，此波東北季風亦為北市帶來顯著降溫，預估今日低溫將達14度，市民朋友須注意保暖。