定期清溝 基隆廟口夜市今天不營業

基隆市環保局今天派員清理水溝下淤積，並做消毒作業。廟口夜市今天不營業。（記者俞肇福翻攝）

2017-12-04 12:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕喜愛基隆廟口夜市的饕客，今天不要來！

曾在全國夜市選拔活動獲得最好吃及最友善雙料冠軍的基隆廟口夜市，每天都有許多國內外觀光客湧入，品嘗基隆在地美食；但廟口夜市周圍水溝多屬老舊、常因廚餘油水堵塞造成排水宣洩不及，逢暴雨時容易淹水，環保局清潔隊今日執行水溝疏濬作業。

環保局清潔隊長潘家齊指出，廟口美食區附近商家、攤販的廚餘常隨著雨勢排入水溝、產生臭味及堵塞的情形，環保局除針對廟口附近水溝，要求當地清掃班每月要加強巡察、及每年2次的水溝清理；如果有發現堵塞或有垃圾、菸蒂等雜物導致水流不流暢或有惡臭，也立即安排時間疏濬。

環保局清潔隊今天安排40名清潔隊員與駕駛、1輛壓縮垃圾車、2輛清溝車、洗街車與消毒車各1輛及2輛卡車在廟口周圍水溝執行清淤疏濬；這是今年第2次定期清淤工作。

因為環保局今天清淤積、消毒作業，想吃廟口夜市知名美食天婦羅、肉羹、滷肉飯的民眾恐怕要忍耐一天，明天再來。

基隆市環保局今天派員清理水溝下淤積，並做消毒作業。廟口夜市今天不營業。（記者俞肇福翻攝）