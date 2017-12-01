晶華再推快閃 估「小包包」3天帶動150萬業績

2017-12-01 17:37

〔記者王憶紅／台北報導〕晶華（2707）大玩「快閃」，繼之前的「Lady M」快閃，12月1至3日在麗晶精品舉行為期3天的「小包包Little Bao」快閃活動，市場法人指出，在預計銷售3000個下，可望短短的3天內帶動業績增加150萬元以上。

晶華副總張筠指出，晶華飯店既有的餐廳約7、8個，但在餐飲朝向多元性發展下，因此推出「快閃活動」，除了可以帶動業績外，藉著活動可以支撐品牌活動力，且可學習不同飲食的經驗。

晶華與「快閃活動」的配合方式不一，有買斷產品、收取場地費，或是對方品牌授權等等，而最成功的案例可說是知名的千層蛋糕店「Lady M」，「Lady M」就是從晶華推出11天的快閃活動，在反應良好下，成為常駐。

張筠指出，晶華已在麗晶精品的一處規劃為「Taste Lab」，專門推出「快閃活動」，預計明年推出3、4個以上快閃活動。

目前快閃活動「小包包Little Bao」的餐廳主廚周思薇（May Chow）曾獲「亞洲最佳女主廚」的頭銜，小包包可說是台式刈包遇上西式漢堡後的中點西吃，對於如何優雅的吃小包包，周思薇表示，吃東西就是要大口吃啊，才吃得出美味。

周思薇說他曾看過一個客人，拿起小包包超過4次，都一直在喬張嘴的姿勢，沒有開口吃，周思薇覺得好吃的東西就是要大口吃，汁流滿嘴都沒關係，這樣才會吃得盡興。

不過，「小包包Little Bao」餐廳也很貼心，規劃不少吧檯座，讓擔心吃相不好看的人，放心盡情吃，因為大嘴相都給主廚看，一起去的朋友只能看到側面吃相。