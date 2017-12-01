仰德大道通行證效期延長 11日起開放申請

陽明山地區塞車嚴重，台北市交通局規定當地民眾須領有「陽明山仰德大道通行證」，才能駕駛自小客車上山。（資料照，記者鹿俊為攝）

2017-12-01 16:12

〔記者黃建豪／台北報導〕陽明山地區塞車嚴重，台北市交通局規定當地民眾須領有「陽明山仰德大道通行證」，才能駕駛自小客車上山，另因105、106年度舊證即將到期，交通局表示，新證可於12月11日起申辦，且將延長把使用年限從2年延長為3年。

交通局表示，107至109年度的陽明山仰德大道通行證，自106年12月11日起可申辦，戶籍在當地的居民檢具行照及身分證等相關證件後，可向所在里辦公處辦理，以一戶發放一張為原則；非當地住戶市民，也可檢具相關資料向交通局辦理。

交通局說明，通行證主要發放對象為設籍當地居民、戶籍在外地但有房屋或土地在當地者（包含士林區新安里、陽明里、永福里、公館里、平等里、菁山里、翠山里、臨溪里、岩山里、芝山里、溪山里、福林里等12里；北投區湖山里、湖田里、泉源里、中心里等4里；及新北市金山區重和里、兩湖里、六股里等3里）、商家及機關學校等。至於上山參加婚喪喜慶活動者，可憑請帖、訃文或臨時放行條（需加蓋里辦公處戳章），於活動當日通行仰德大道。

交通局表示，為避免因故未能於今年底前完成領證之市民無法通行仰德大道，105、106年度舊證仍可延用至107年2月28日止。