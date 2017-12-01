南市唯一雙特優 億載國小英語比賽獲佳績

2017-12-01 11:46

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市億載國小積極推動英語教學，布置雙語環境，營造學習氛圍。還搭配節慶，利用闖關及每週一句等方式，推動英語學習不遺餘力，今年更是台南唯一比賽榮獲雙特優的學校。

校長林志政表示，學生今年參加台南市公私立國民小學英語讀者劇場，學校從19所班級數最多的大型學校中脫穎而出，獲選A1組特優殊榮；漁光分校則在6班校規模中，從86校中脫穎而出，同樣榮獲A6組特優佳績。

指導老師林玉鋗與王鈺閔表示，儘管學生的英語能力很重要，但是合作態度和自主能力更是必須，團隊8名學生都來自不同班級，認同感和進步感都得靠密集訓練，才能讓孩子學到彼此理解互相提攜，是英語提昇以外更重要的收穫。

同學鄭伃辰說，除了要把自己的部分做到最好，還需要非常信任夥伴，互相配合發揮最大的默契；許榮家同學則表示，這次劇本改編自「Dorothy’s Journey: Follow Your Dream」參賽，競賽歷程猶如劇名一樣，大家都經歷了一段難忘的旅程，所有過程的辛苦與努力，編織成一段令人難忘的回憶。

除了學生歷經辛苦的練習之外，同學也感謝指導老師的付出，張廷悅表示，謝謝老師們這2、3個月的辛苦指導，一起犧牲午休時間來練習，終於獲得很好的回報。