花蓮七星柴魚博物館 連3日道別舊館迎新館

花蓮知名觀光景點「七星柴魚博物館」今年7月遭祝融，業者歷經3個月籌備，將斥資2億元經費原址重建，今起連3日舉辦「記憶‧謝幕‧新啟程」活動。（記者王峻祺攝）

2017-12-01 11:43

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮知名觀光景點「七星柴魚博物館」今年7月遭祝融，500坪館區付之一炬，業者歷經3個月籌備，將斥資2億元經費原址重建，今起連3日舉辦「記憶‧謝幕‧新啟程」活動，邀請民眾重回舊址，一起道別舊館後重新出發。

執行長馮筱惠說，今至12月3日，連續3天上午11時至下午6時，活動現場將舉辦「有魚市集」，另還邀請到牛犁社區交流協會、東華大學、洄游吧、留海Stay-Here及藝文工作者現場擺攤，與民眾一起回顧博物館過往。

她說，明起則將安排青年團體演出，包含東華大學手鼓社、裝咖人樂團、藝創系學生演唱，並正式舉行「謝幕‧啟程記者會」，將由曾經打造過館區的幕後工作人員們，分享博物館的榮景與展望，一起手持老照片，象徵舊時代的回憶聚集。

七星柴魚博物館另也推出「風華好禮」產品，以原博物館外觀設計出Q版造型紙盒，透過圖像與美食，重拾遊客對柴魚博物館的歷史記憶，預計義賣500盒，並將30％所得捐給「黑潮海洋文教基金會」，作為明年度的教育推廣、議題研究、體驗活動經費；另20％則由「宗泰文藝基金會」以獎助學金方式，提供給縣內清寒學子使用。

重建期間，七星柴魚博物館將先以行動服務專車駐點模式，在原址提供服務，另會引進2個40呎貨櫃打造「柴魚借問站」，供民眾進行柴魚小學堂DIY體驗，提前感受手刨柴魚片、製作章魚燒的樂趣。