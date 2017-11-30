各大航空制服比一比 時尚、優雅各具特色

長榮航空推出第三代空服、地勤人員制服30日正式亮相。（記者姚介修攝）

2017-11-30 17:30

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空換新裝，第三代制服正式上線，融入復古藝文氣息，並以一貫「碧璽綠」為主色系，盡顯特色，比較各航空公司制服，華航制服則保留華人旗袍之美，傳統與流行並蓄，以優雅氣質取勝；遠東航空制服則延續紅、灰色品牌色調，呈現永續經營理念。

●長榮航空

長榮指出，第二代制服在92年換裝，使用超過14年，104年起討論換裝，與台灣時裝品牌夏姿‧陳（SHIATZY CHEN）合作，設計長達2年，除了以服務專業為設計理念，長榮航空新制服也兼具時尚感。

制服設計以經典電影「羅馬假期」發想，結合色塊拼接、幾何與簡約俐落剪裁，嚴肅專業中融入復古藝文氣息，色調以「碧璽綠」為主色系，女性制服後領片剪裁為立體飛揚造型，象徵長榮航空翱翔全球特色。

新制服與舊制服的最大差異為增加空服員領巾，圖案注入鮮明企業形象，不限打法，發揮創意；男性地勤制服是三件式西裝，黑色領帶5條綠色或橘色繡點集合成機翼圖像，呈現長榮航線遍及五大洲的國際意象。

●華航

而華航制服則於104年發表，由曾獲13座金馬獎美術服裝獎、入圍奧斯卡最佳服裝設計的張叔平首度跨界設計，傳統與流行並蓄，用不同色塊創造視覺亮點，保有傳統旗袍樣式，融合現代時裝概念與剪裁。

華航表示，張叔平是華人電影界首屈一指的美術指導與服裝設計師，曾為多名女性角色設計旗袍，表現東方女性特有的溫柔婉約，與華航歷代制服的優雅氣質相符，鞋子設計也暗藏巧思，與制服整體搭配一致。

●遠東航空

遠航制服則是100年換裝，由旅法設計師方國強設計。方國強被稱為國內高級訂製服教父，服裝包括大衣、紅洋裝與灰外套、圍裙，以年輕時尚的紅、灰為主，簡潔線條表現出專業，結合科技時尚與東方氛圍。

遠航指出，五大設計理念有延續品牌色系、趣味性的線條運用、延伸科技時尚風潮、注入功能性設計、完整的視覺與需求呈現。保留遠航原有紅、灰搭配的企業色，朝向永續經營，科技思維也是重要設計元素。

●台灣虎航

至於台灣虎航，制服少不了「虎斑」元素，以鵝黃色襯上衣搭配黑長褲，腰間繫上豹紋腰帶。台虎表示，成立時使用虎航品牌，也是國內航空公司唯一褲裝。

華航制服保留華人旗袍之美，傳統與流行並蓄，以優雅氣質取勝。（華航提供）

遠東航空制服則延續紅、灰色品牌色調，呈現永續經營理念。（遠航提供）