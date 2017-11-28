醫病》心臟血管支架怎麼選？醫師：有塗藥可減少再狹窄

2017-11-28 20:00

〔記者王俊忠／台南報導〕心肌梗塞患者接受緊急手術時，到底要選擇傳統裸金屬支架或是塗藥支架？家屬常搞不清楚就隨便選一種。郭綜合醫院心臟內科醫師吳俊毅說，歐洲心臟科醫學會已經在今年最新版的治療指引直接建議優先考慮使用塗藥支架，可有效減少放置後再發生血管狹窄的問題。

吳俊毅指出，1977年世界上完成第一例心導管手術，直到1986年才發展出第一例血管支架置入，而當心臟血管支架的效果被證實後，支架的製作技術就發展迅速；2003年第一個被美國食藥局（FDA）證實的塗藥支架上市，至今塗藥支架已經發展到第二代甚至更新型。

郭綜合醫院表示，心臟血管支架有傳統的「裸金屬支架」與在傳統支架外塗上特殊藥劑的「塗藥支架」，兩者差別在於塗藥支架上的特殊藥物可以有效減少傳統支架放置後再發生血管壁增生造成狹窄的問題，且將傳統支架的再狹窄問題從原本的20%降至3~8%，減少病人需要再次接受心導管處理支架再狹窄問題的風險。

吳俊毅說，心臟血管（冠狀動脈）負責供應心臟的肌肉細胞血液與養分，隨著年齡增長與一些危險因子暴露（如抽菸、糖尿病、高血壓、高血脂等）會出現粥狀動脈硬化，粥狀動脈硬化即血管壁上面出現一些不正常的斑塊影響血流，所以當冠狀動脈發生狹窄、阻塞而影響血流時，心肌細胞就會出現缺血性症狀，這些症狀包含運動與使力造成胸悶胸痛的心絞痛（即狹心症）。

他指出，許多研究顯示在心肌梗塞、糖尿病、腎臟病與複雜血管病灶的病人上，塗藥支架明顯優於傳統裸金屬支架，除了有出血或近期要動重大手術的患者不適用塗藥支架外，其他患者多適用塗藥支架。