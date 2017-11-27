一張圖參透台、日男人的不同 女coser：台灣真的棒

石井早苗在推特上稱讚台灣拍攝禮儀很好，始終保持應有的距離。上圖為台灣拍攝畫面，下圖為日本拍攝畫面。（圖擷自臉推特）

2017-11-27 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄最大的同人動漫祭典在本月25、26日舉辦，現場除了有超過千攤的同人誌創作社團共同參與外，還有許多可愛、性感的Cosplayer共襄盛舉，讓動漫迷大飽眼福，而一名來自日本的女Coser，25日在Twitter稱讚台灣民眾拍攝禮儀十分好！大讚台灣是個很棒的國家。

來自日本的石井早苗25日在駁二上以《艦隊收藏》裡面的角色島風亮相，穿著相當可愛性感，而事後她Twitter上發文，稱讚台灣民眾拍攝Coser時的禮儀與水準相當高，不會像日本大多數動漫迷都採用「超低角度攝影」（ローアングル），奮力捕捉女Coser裙底風光，而是始終保持應有的距離，「用正常的角度拍照」，大讚台灣好棒。

不少網友看到後，也稱讚台灣真的是很有禮貌的國家，但也有台灣網友留言：「台灣人如果做了，那麼那個人的名字和長相會在網路上流傳並且會上新聞，然後住家地址也會被人找出來。」