YouTuber炫9個月賺300多萬 遭國稅局盯上GG了

2017-11-27 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕網路知名YouTuber「小玉」日前拍影片自爆今年1月至9月賺進342萬5800元，驚人的數字引來不少網友留言，也被國稅局盯上，國稅局表示依照規定，這位網紅每月業績超過20萬，要開立發票繳5%的營業稅，另外還要繳營所稅與個人綜所稅。

小玉週三（25日）向廣大網友們公布自己的收入，他表示工商活動+youtube收益，讓他年薪輕鬆就破300萬！有網友在底下開玩笑留言：「國稅局快查他」，沒想到真的遭國稅局盯上。

據《蘋果》報導，國稅局表示，網紅若平均6個月每月銷售勞務超過4萬、貨物超過8萬就要辦理營業登記，而此位網紅每月業績超過20萬，因此也要開立發票繳5%的營業稅，另外還要繳營所稅與個人綜所稅。同時指出小玉可出示淨獲利資料，若無法提供證明，國稅局也會依不同行業來訂定營業利潤。

當時小玉在發布薪水揭密影片後，就留言笑說：「我好像又在台灣YT開啟了一個未知的領域﻿」，也有廣大訂閱粉絲在底下留言：「我現在需要一台黑色廂型車，兩個麻布袋，還有小玉家的地址﻿」、「真心懷疑像小玉這樣的80多萬訂閱就那麼多了...那hikakim或hajime社長的500多萬訂閱....（ﾟ⊿ﾟ）ﾂ真羡慕土豪啊」、「我終於知道youtuber這幾年暴增的原因」。

報導曝光後，也吸引許多網友笑稱：「小玉你害死其他YouTuber了」、「大家都謊報收入，誰叫你那麼傻，還報真的」、「誠實納稅才是好國民！」

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