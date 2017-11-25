台客仁醫侯武忠 用生命奉獻大海子民

侯武忠為離島巡迴醫療，不僅自資購船還考船長駕照。（翻攝侯武忠臉書）

2017-11-25 14:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一雙藍白拖、身著休閒短褲，始終帶著憨厚笑容的侯武忠醫師，被病友公認台客味十足，也是正港愛台灣的醫師，離島服務20餘年，不僅守護離島居民健康，更自資購船穿梭離島服務，卻因公成疾，被胰臟癌奪走寶貴的生命。

將一生最精華的歲月，全部都奉獻給澎湖家鄉的侯武忠，自高雄醫學院畢業後返鄉服務，足跡遍布在澎湖七美、望安離島偏鄉，調回本島服務後，又在擁有4個有人居住離島〈吉貝、員貝、鳥嶼、大倉〉的白沙鄉衛生所服務，深諳離島居民就醫不便，因此自資購買船隻，穿梭各離島巡迴醫療。

由於澎湖東北季風強勁，交通船常常無法準時開航，有時候一延誤就是好幾天，讓有病痛的離島居民只能忍痛等到船開了送來醫生，侯武忠不忍年老的離島居民忍痛，乾脆自己買船，並向老船長學習半年開船技術考到執照，不畏海上惡劣風浪，每週固定開船前往看病，用生命守護著家鄉大海的子民，也贏得船長醫生的美譽。

另外因早期澎湖醫療人力不足，侯武忠還必須兼任法醫行政相驗工作，24小時待命出動，由於他積極奉獻，犧牲服務的精神，讓他不到40歲就獲得第12屆醫療奉獻獎，與長期在澎湖服務的白寶珠、何義士等人齊名，更在今年榮獲績優法醫獎，並名列澎湖地檢署出版的署誌記載殊榮。

真的是積勞成疾！平日健康的侯武忠，卻在今年2月發現自己得了胰臟癌，雖然前往高雄教學醫院治療，澎湖縣政府衛生局也將其調回慢性病防治所擔任所長，以便於養病，但仍不敵病魔肆虐，20日傳出病逝噩耗，享年55歲，22日送回澎湖，將在12月3日在菊島福園舉行告別式，白沙各界聞訊將組成龐大送行團，感恩這位台客船長醫師對於白沙離島醫療的貢獻。