一套球衣穿20年 梅林國小球員竟還不想換

這是喜歡穿這一套球衣，斗六梅林國小足球隊藍白、紅白相間球衣已穿了20年，球員視為幸運服超愛穿。（記者黃淑莉攝）

2017-11-24 23:37

［記者黃淑莉／雲林報導］106年雲林縣長盃秋季足球錦標賽3天賽程結束，這次參賽隊伍最受人矚目是梅林國小藍白及紅白相間的兩套球衣竟穿了20年，其中球員顏倩怡與媽媽相隔20年都穿過這套球衣。

梅林國小是雲林推動足球運動始祖學校之一，球隊成立已有20年，指導老師兼教練張國治表示，當年為紀念球隊成立特別為男、女生各訂製一套球衣，男生是仿阿根廷國家球隊球衣藍、白相間，女生則是仿比利時的球衣紅、白相間，希望也能像兩國成為足球強隊。

張國治指出，該套球服材質很好，當年購買一套約700元，只有比賽時穿，結束後收回由學校收藏保管，穿了20年看起來有點褪色外，沒有任何破損。

張國治說，這幾年許多學校陸續更換顏色活潑、花俏的球衣，學校曾考慮換新的，但因球衣沒有破損，球員還是喜歡穿舊的，且認為該套球衣是「幸運服」，每次穿上都有好成績，最後決定繼續穿。

球員說，很喜歡這套球衣，顏色很亮眼、穿起來舒服，而且穿上就像有「魔力」一樣，上場踢球特別有自信，果然中年級女童組勇奪冠軍。