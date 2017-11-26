絕美耶誕！前進東京萬顆燈海童話世界

2017-11-26 07:30

〔記者簡亭宇／報導〕每年到了11月中後，浪漫的東京市區就會像被耶誕老人施了魔法，整個城市散播著大大小小的繽紛燈飾，不要說不可能！若有心，其實只要請1～3天假搭配週末假日，你也有機會到國外感受濃濃耶誕氣息。

在日本眾多耶誕活動中，旅遊達人斑比最推薦東京汐留的耶誕燈光秀「Caretta Illumination」，因為這裡的燈光秀不僅完全免費，還設計了良好動線與控管參觀人數，讓大家可以看到較有品質的耶誕燈光表演。活動主打用20萬顆以上LED燈、鋪天蓋地圍繞整個場域，並結合燈光投影、立體聲效，打造3D效果的燈光表演，今年特別以迪士尼的「美女與野獸」為主題，用大約8分鐘的音樂結合華麗燈光秀，營造童話故事中的夢幻場景。

逛完若是意猶未盡，還可前往汐留Caretta百貨商場地下2樓、46樓參觀「美女與野獸」的相關展覽，除了設有場景可拍照留念，也會展出電影的戲服、道具、布景等，讓人一圓公主夢。

即日起～2018/2/14，17：00～23：00（2018/1～2月從18：00開始），1/1～1/2休｜官網http://www.caretta.jp/Illumination/｜燈節＆展覽皆免費參觀

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