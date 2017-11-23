讓小六生單日投209球惹議 總教練認疏失：日後會更加注意

龜山國小小六投手林維恩助球隊奪冠，還奪得個人MVP獎項，卻因於比賽日投209球，遭大批網友認為被教練操過頭。（記者魏瑾筠攝）

2017-11-23 20:14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕針對龜山國小小6投手林維恩在重光盃單日比賽投出209球，引發網友不滿，質疑教練操選手，至龜山少棒粉絲團留言砲轟，甚至還肉搜教練團及其家人臉書留下不雅字眼，今總教練親自出面說明，坦承確實因專注於比賽，疏忽投手投球數，是教練的疏失，願意承擔一切責任，日後也會更加注意。

總教練︰為不失選手信心才沒換下場

總教練指出，依賽前規劃，8強賽每名投手投1局、4強賽及冠軍賽每名投手投2局，之所以林維恩在冠軍賽投了2局仍未下場，是考量該生前2局因控球不當，導致大量保送，為免將他撤換下場，會導致其喪失信心，才續留他在場上，並鄭重解釋，此舉是為不失選手信心，「絕對不是為了奪冠操選手！」

總教練說，該場比賽僅限制投球局數最多6局，未限制投球數，加上每次攻守交換也都有詢問林的狀況，「手臂、肩膀有無痠痛？」，林都回答沒有問題，才讓他續投。

總教練表示，林非球隊主力投手，按常理，如真為奪冠，其狀況不佳肯定會被撤換，但教練團看得出林有潛力、有實力可以成為最強投手，因此希望能再多給他機會，在比賽中重拾信心。

林維恩︰賽後身體狀況良好 謝網友關心

林維恩則說，當時因專注比賽，沒有注意到自己投多少球，表示自己賽後身體狀況良好，沒有任何不適，感謝教練及隊友的鼓勵，「也感謝網友的關心，請大家放心。」

林媽媽也說，當天她人在現場看比賽，覺得教練作法無不對，很謝謝教練願意給小孩信心，認為網友非當事人，不能僅憑自己想法評斷。