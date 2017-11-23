台灣沒有過勞問題？邱顯智爆 「有人工作9月卻只休息9天」

2017-11-23 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕立院昨針對勞基法休法邀請學者、勞團與資方舉行工聽會，其中資方代表一席「台灣幾乎沒有過勞死，如果有，也是因為勞工本來就有病」引起不小討論。律師邱顯智則在臉書舉出實例表示，有一名勞工在淨水廠上班，但工作了9個月，竟然只有9天休假，讓他感到非常不可思議。

邱顯智表示，有一名在淨水廠上班的台東阿美族人來詢問法律問題，他帶著1到9月的排班表指出，「工作了九個月，只休息九天」，聽聞這席話也讓他大吃一驚。

邱顯智查看該名勞工的班表後，發現他有時候一天得工作14個小時，每個月工時也幾乎都超過250小時，尤其是7月份「他工作了315小時，沒有一天休假」。邱顯智詢問該名勞工「怎麼不跟老闆反應」，勞工則無奈回「我一直反應，反應也沒用啊！老闆就是不補人！」

邱顯智指出，這名勞工因長期吸進淨水的化學物質，加上如此勞累，「九個月內，兩度咳出血來」，不僅要去醫院看醫生，最後也離職了；而該名勞工只有一個請求，就是「希望老闆能給他加班費。」

網友見狀也留言「老闆根本沒有編、也不想編補人的預算吧？」、「台灣處處有勞工悲歌，只有勞動部的高官不知道。」、「勞基法除了罰款，還要加入刑罰，將違法的老闆、雇主、主管送入監牢。」、「不對等的權力，就是要透過法律保護阿~」。

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