咖啡控請注意！國姓公所連3天舉辦咖啡烘焙

國姓鄉公所舉辦全國咖啡烘焙大賽，使用國產最先進的烘豆機。（記者佟振國攝）

2017-11-22 16:30

〔記者佟振國／國姓報導〕全國咖啡烘焙賽將於明天（23日）在南投縣國姓鄉公所一連舉行3天，全國僅能有21名好手參賽，全程使用國姓本地咖啡豆，並聘請國內知名咖啡師、美食家擔任評審，25日進行杯測決賽，特別開放民眾試飲投票，只要自備咖啡杯，就有機會喝到今年的冠軍咖啡。

咖啡已成為國姓鄉重要經濟產業，也是國內最大產地，公所近幾年來積極推動產地認證，並通過SGS 310項無農藥及赭麴毒素檢驗，且經專業杯測師評鑑達標準才能取得標章，藉此提升品質與打響產品知名度，今年也首度舉辦全國咖啡烘焙大賽，23日至25日舉行，開放全國21名選手參賽，報名首日即秒殺額滿。

鄉長丘埔生表示，比賽前2天進行抽籤、試機和烘豆，除採用國姓生產咖啡豆，並使用台製最新款烘豆機，讓參賽者展現烘焙技術，25日則為杯測評選，當天在國姓老街也舉辦系列活動，包括專業咖啡講座、咖啡音樂饗宴與熱力舞蹈演出，現場20多家國姓咖啡，民眾只要自行攜帶杯子，即可免費享用國姓精品咖啡，更有機會喝到烘焙冠軍的咖啡。

農糧署中區分署副分署長林美華指出，台灣咖啡種植面積約1100公頃，年產量達800公噸，在國內咖啡消費量僅占3％，但量少質精，靠國內卓越的栽培和烘焙技術，參加國際賽事常有精品級評價。