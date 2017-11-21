上學時間延後 桃園明年16公立高中每週2天8點到

2017-11-21 21:48

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府教育局長高安邦9月下旬在議會答詢表示，10月間會召集國立、市立高中校長，商討將上學時間統一延後至上午8點，有學生苦盼2個月卻沒結果，質疑「局長的承諾還算不算數」？高安邦今天受訪表示，已談定「一週二天延後到校」，明年初可望實施。

市立南崁高中三年級學生陳毅說，學校原本以上午7點40分為遲到基準，9月從新聞得知教育局10月要召集校長開會商討延後上學時間至上午8點，他滿心期盼，校方卻只延後5分鐘，後續就再無動靜，很多學生像他一樣天天提早起床通車到校，早自習又要考試，真的很累、壓力很大，期盼教育局盡快實踐承諾，並關心各校落實情形。

高安邦解釋說，雖然時程有些延宕，但11月8日已召集16所國立、市立高中開會，市高校長們皆同意比照國高現行制度，每週開放2天於上午8點前到校即可，目前公文還在局內跑行政流程，到各校還要經校務會議同意，初估明年初實行。

「第一步先整合國、市立高中。」高安邦坦言，這樣的結果離原本目標還有差距，但已是突破，也能因應明年國立高中改隸市立的整合，教育局會持續協調，畢竟不是他說了算，還是要尊重各校意見。

至於不必延後到校的3天，高安邦指出，遲到時間由各校自行決定，目前除了壽山高中外，其他市立高中已將遲到基準延至上午7點45分。

壽山高中校長徐宗盛表示，9月已將遲到時間延後5分鐘，微調至上午7點25分，近期校內也在討論、蒐集意見，不排斥再延後到校時間。

國立高中今年9月起就實施每週2天延後到校，國立陽明高中校長游文聰表示，現行的升學考試制度未改，仍不少家長、教師擔憂，延後到校、少了早自習會影響成績，但他認為台灣學生確實很過勞，上學時間長、放學後又要補習，政府應該就教學體制、社會觀念通盤檢討改進。

國立桃園高中校長林煥周說，因為家庭作息或校車緣故，即使是開放延後到校的日子，很多學生還是上午7點半前就會到校，變化不大。