能說也能沖！亞餐奪正修盃全國咖啡Barista競賽冠、亞軍

2017正修盃全國咖啡Barista競賽，亞洲餐旅學校表現出色。（記者劉婉君攝）

2017-11-20 15:38

［記者劉婉君／台南報導］2017正修盃全國咖啡Barista競賽舉辦第3年，吸引全國高中職餐旅觀光類科學生近百人參賽，選手除了必須沖出好咖啡，還要有「出杯說明」，能說得一口好咖啡，台南市亞洲餐旅學校李姿璇及王秀芳在激烈競爭下脫穎而出，分別奪下冠、亞軍。

此次競賽中，參賽選手除必須在12分鐘內完成調製2杯拿鐵咖啡，還要向評審老師陳述所調製咖啡的想法與特色，即是所謂的「出杯說明」，為今年比賽的加分重點，另外，操作過程中的磨粉溢粉情形、分流咖啡是否同時落下，以及器具是否檢視清潔等，都列入計分重點。亞餐除了包辦冠、亞軍，孫珈瓏、李冠臻、鐘雨涵也分別獲得第4、5、6名，成績優異。

主辦單位邀請WCE世界咖啡競賽台灣選拔賽冠軍程昱嘉、鄭智元等業界名師擔任評審，程昱嘉說，競賽過程採照世界賽標準，希望幫助對咖啡專業學習有熱情的年輕學子，為日後進軍世界大賽做好準備，期盼未來能成為台灣之光。

亞餐咖啡指導老師施智偉表示，咖啡是學校近年來力推的特色教學課程，除增置咖啡教學設備，也將教學內容與實務結合，奠定學生紮實的基礎，並透過比賽增加實戰經驗，提升學生能力。