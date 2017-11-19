慶讚交陪境建醮 保生大帝校閱轄內文武陣

各陣頭依序登場，在仁壽宮廟前賣力操演。（記者吳俊鋒攝）

2017-11-19 20:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區保西代天府暌違18年的五朝王船醮明晨起鼓登場，當地知名的仁壽宮為交陪境之一，將率隊參與，今天下午舉行「架棚」，轄內各文武陣頭齊聚獻藝，由主祀的保生大帝校閱，驗收操練成果，精彩的演出，贏得圍觀民眾熱情喝采。

仁壽宮的這場校閱下午展開，轄內5角頭、8個里的13間廟宇參與，包含了宋江、金獅、草鞋公等文武陣頭，以及前鋒轎，操演時，老少成員都相很賣力，氣勢十足，過程中，吆喝、歡呼聲此起彼落，加上鑼鼓喧天，相當熱鬧。

活動由北安宮的前鋒轎開場，看東弘農宮、看西武聖宮、辜厝翰林院、新厝灣厝北極殿等4間廟宇，接力上場，都演出金獅陣。

而一樣屬於武陣的宋江陣出場前，穿插了文戲路線的新厝檳榔園翰林院草鞋公，內容有其歷史背景，特定的人物角色，依照著劇情演繹，這在平時的廟會活動上較為罕見，格外受到矚目。

草鞋公之後，則由辜厝崁仔頭清水宮、許厝代天府、歸仁忠順府、後市五公禪院、看西公館邊清水宮、許厝聖帝堂、新厝崁仔下觀音堂等廟宇依序登場，演出的都是宋江陣。

仁壽宮主委劉火榮說，校閱的出場先後，是依照到保西代天府建醮活動「逗熱鬧」的遶境順序來安排，7團宋江、4隊金獅，前鋒轎、草鞋公各1，每組都賣力演出，氣勢十足，默契也不錯，顯見都有用心操練。

金獅陣操演起來，張力十足。（記者吳俊鋒攝）