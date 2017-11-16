醫病》肩膀痠痛者 中醫師：9成有側睡習慣

中醫師舒傳賢指出，針灸治療也是改善的途徑，門診1週1次就能見效。（記者周彥妤攝）

2017-11-16 17:45

〔記者周彥妤／台北報導〕肩膀痠痛是身體常見問題，有中醫師觀察門診發現，有此疾的患者，9成都有側睡習慣，原因是因重量壓在同側所致；除了減少側睡外，搭配毛巾操復健，尋求中醫師針灸治療，三管齊下，就能揮別肩膀痠痛。

台北市聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科醫師舒傳賢表示，不少病患疼痛持續至少2個月才就醫，追問症狀最早出現時間，往往至少半年以上；會拖延這麼久，除了認為會自己痊癒的錯誤觀念外，另外是肩膀活動倚靠多條肌肉協同作用，當其中幾條發生問題，雖有不適但不會影響功能，到日益惡化致肌肉僵硬無法自如外，才不得不看醫生。

舒傳賢說，肩膀痠痛原因，除了常見的五十肩，還有鈣化性肌腱炎、夾擊症候群、肌腱發炎等，門診觀察也發現，有9成患者有側睡習慣，經調整睡姿改為正躺，或在肩膀後側墊小枕頭給予支撐力，就能緩解疼痛。

舒傳賢說，向後背伸向對側肩胛骨（如扣內衣），是肩膀活動最難改善的動作，而「拉毛巾」是最有效的復健之道，能改善血液循環，避免肩膀僵硬，作法是患側的手先往後，兩手握毛巾，抬高到緊繃的時候，再用手往上拉，拉到患側肩膀有緊繃感，停下20至30秒，放下後算1次，10次算1回合，1天做2至3回合。

舒傳賢指出，針灸治療也是改善的途徑，門診1週1次就能見效，每次門診目標是治療後讓當下舉到極限的高度或角度，產生的疼痛能予以緩解，如此一次次的治療即可穩定回復肩膀功能。

舒傳賢另提到，臨床使用肩三針施行局部治療，當下的疼痛都可獲緩解，但人體結構複雜，尤其病程久的疾病，往往不是單一局部問題所致，因此在治療第2、3次後，再加上陽陵泉、陰陵泉等下肢穴位，除此之外，祭出一套有效處理沾黏，以及改善肌肉緊繃的針法，加總施行便能讓疾病獲得有效改善。