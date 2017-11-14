醫病》遺傳父母戽斗和齒列擁擠 女大生美眉這麼改變

2017-11-14 19:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕22歲的鄭姓女大生分別遺傳到父母的戽斗和齒列擁擠不整，不但影響外觀，而且牙齒太凌亂，努力刷牙也清潔不易，6成牙齒有蛀牙、牙周病等問題，醫師也難以補蛀治療，半年來進行隱形矯正器整牙，拉正齒列並改善戽斗，也同步治療蛀牙，笑容可愛迷人，預計2年完成療程。

收治的開業醫師李宜昇說，造成齒列擁擠除了先天遺傳原因，後天有吃手指、吸奶嘴、長期過敏或呼吸道狹窄造成用口呼吸，使舌頭位置改變，影響齒列，都要及早預防。

鄭女有中重度的齒列擁擠和輕度的戽斗，造成生活很不方便，她說吃東咬合不正，很難切斷食物、硬一點的食物也難以咀嚼，而且牙齒清潔不易，餐餐飯後刷牙仍然有很多蛀牙，還有8顆牙已做過根管治療。

李宜昇牙醫診所院長李宜昇說，鄭女經牙齒X光和3D全口斷層掃描檢查發現，全口30顆牙齒凌亂、層層疊疊，只有12顆牙是健康的，其它牙齒不是蛀牙、牙周病，就是歪斜到會侵犯到前牙神經，有牙囊腫，久了有牙胞，嚴重甚至會蜂窩性組織炎，而且有些蛀牙因為疊在一起，也難以填補治療，建議做牙齒矯正一併改善齒列擁擠和戽斗問題。

李宜昇利用隱形透明牙套為鄭女做矯正，以數位牙科技術製定矯正計劃和製作牙套模型，每6到8週更換牙套位移齒列，不同於傳統的金屬牙套，可隨時拆下進食和清潔，不易卡污垢，方便牙齒清潔，不讓她蛀牙問題再惡化，且舒適又美觀，整個療程與傳統矯正差不多，但價格較貴。

鄭女已經矯正半年，把齒列拉開弄整齊，也能同時補蛀治療，戽斗也改善了，鄭女說，現在牙齒清潔方便多了，也改善咬合、進食的問題，終於可以開心張口笑。