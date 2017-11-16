醫病》腹痛5、6年不在意 40歲壯男已是大腸癌末期

2017-11-16 17:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中市1名40歲楊姓男子，近5、6年來常有腹痛症狀，但他不以為意僅吃藥止痛，直到近日痛到受不了就醫，經大腸鏡檢查，才發現已經是大腸癌第4期，腫瘤甚至塞滿整個腸道，連內視鏡都穿不過，醫師提醒，大腸癌已連續9年高居10大癌症榜首，民眾除飲食應增加纖維攝取量，若出現腹痛或排便習慣改變，也應儘速就醫查明病因。

亞大醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳今天表示，這名楊姓男子近日因肚子痛到受不了到醫院掛急診，經電腦斷層檢查研判疑似大腸憩室炎，施以抗生素治療後症狀大幅緩解，但因電腦斷層下大腸憩室炎患者，仍有1％到2％可能是大腸癌，提醒患者應再安排大腸鏡檢查確認。

患者接受大腸鏡檢查後，果然發現有腫瘤，且腫瘤已經塞滿整個腸道，連內視鏡都穿不過，經檢查後確診是大腸癌第4期，經開刀後繼續接受後續追蹤治療。

林敬淳表示，這名患者腹痛已經有5、6年，但都當成是一般肚子痛吃藥治療，臨床上許多大腸癌患者，一開始都是常腹痛，因服藥後症狀緩解，就沒進一步接受追蹤檢查，等到發現是大腸癌時，症狀都已經很嚴重了。

他說，大腸癌好發年齡為50至60歲，初期少有明顯症狀，出現腹痛、出血時，常誤以為是腸胃炎、痔瘡發作，等到出現食慾不振、嘔吐、腹痛腹脹、便血等症狀時，病況都已經變嚴重，因大腸癌已連續9年高居10大癌症榜首，建議50歲以上的民眾，應至少接受1次大腸鏡檢查，若遇大便習慣改變時，也應該積極檢查確認病因。

林敬淳表示，大腸癌發生和家族病史、飲食、腸道反覆發炎有關，建議民眾應增加纖維食物攝取量，以促進腸道蠕動，也不要過量攝取高蛋白、脂肪、膽固醇類食物，才能預防大腸癌發生。