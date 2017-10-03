醫病》阿公罹大腸癌腹脹如懷胎6月 支架撐腸救命再開刀

2017-10-03 23:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕82歲的阿公一星期沒排便，腹痛、腹脹如身懷六甲，就醫才發現醫患大腸癌，環狀腫瘤完全阻塞腸道，大腸塞滿大便，無法通便，拖再久恐感染和腸壞死，醫師利用大腸支架撐開腫瘤阻塞處通便，2週後進行微創手術切除病灶，免於傳統開刀、做暫時人工肛門和二次手術的風險，恢復良好。

中山附醫大腸肛門外科醫師許倍豪指出，這名阿公患者今年7月就醫檢查發現罹患大腸癌長在乙狀結腸的5公分腫瘤完全阻塞腸道，糞便無法通過，導致大腸整個塞滿大便，大腸腫大一倍，再不清除大便，恐會感染、腸壞死甚至引發敗血症。

許倍豪說，阿公患者年紀高，而且嚴重腹便、腹脹，要開刀無法進行微創手術，必須使用傳統手術，傷口大會長達15至20公分，血液功能也差，切除腸道後要吻合的滲漏機會大，還要再做暫時性人工肛門，要2次手術再關閉，身體傷害大。

因此先進行大腸支架治療，許倍豪利用大腸鏡以導管放置長12公分、直徑2.5公分支架，將腫瘤阻塞處撐開，讓腸道通便，待2週後腹脹、腹便消除後，做微創腹腔鏡手術，連同支架切除腫瘤和40公分長的腸道，傷口小、復原快，術後恢復良好，但是支架必須自費，且有3%至5%支架移位或腫瘤破掉風險。

還有另1名30歲的護理師忙於工作，2個月沒大便才就醫，已經大腸癌末期，治療後1年仍死亡，許倍豪懷疑這名阿公患者應該有3至6個月排便不順的問題，提醒大便習慣改變就要盡早就醫；大腸直腸外科主任黃啟洲也說，大腸直腸癌發生率是所有國人所有癌症的首位，每年新增1萬5千人，是10幾年前5千多人的3倍，即早發現即早治療，早期大腸癌的5年存活療高達80%、90%以上，第4期只剩20%。