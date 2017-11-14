醫病》年輕OL連續熬夜 熬成風溼送急診

2017-11-14 17:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕25歲的陳小姐連日加班到深夜，某日起床突然腰痛劇烈，根本無法站立或坐，只好趕快掛急診，經緊急施打止痛針和肌肉鬆弛劑後疼痛才稍緩，後經醫師診療發現，陳小姐經常熬夜，加上先前車禍舊傷未癒引發風溼，經按摩推拿與用藥3週後才不再疼痛。

陳小姐表示，近日業務量繁重，經常加班到午夜，加上氣候忽冷忽熱，身體比往常更容易疲倦卻都沒好好休息，直到上月初某一天起床，才發現腰間卡卡的，輕輕一動就疼痛劇烈，根本無法挺直站好，當時納悶腰部未有扭傷、平時也沒出現特別酸痛，怎麼這次會痛到噴淚，只好趕緊就醫。

衛福部彰化醫院中醫張煒東診察後發現，陳小姐5年前曾發生車禍，雖然沒有外傷，但是也未去醫院做進一步檢查，導致腰部肌肉受損而疏忽治療，經過按摩推拿、舒筋活絡與藥物調理後已有顯著改善，3週後複診病患告知已無疼痛。

張煒東說，門診常見陳女這類患者，因外力受傷或使力不當造成關節肌肉扭挫傷，但當下沒有適當處置，日子久了以為痊癒了，其實已經變成舊傷，如果上了年紀或經常熬夜者就容易舊傷發作。

張煒東也說，這類舊傷發作，一般傳統也稱為「風濕」，就是在季節交換期，因風、寒、濕、熱等侵襲人體，造成閉阻經脈引起的酸痛，與西醫學上免疫相關的類風溼性關節炎不同，這類患者只要在發作前，先找中醫師以活血通絡的藥物先行調理，就能減輕發作的不適。