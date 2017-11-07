醫病》女老師甲狀腺結節難發聲 口腔內視鏡切除不留疤

2017-11-07 18:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名賴姓女教師，因右頸甲狀腺結節作祟，5年來飽受脖子腫大、喉嚨痛之苦，上課也受影響，但因擔心傳統手術會在脖子留下明顯疤痕，遲遲不敢接受治療，直到最近連講話都痛到受不了才就醫，醫師以「經口腔前庭內視鏡甲狀腺手術」治療，不但切除結節且不留疤，終於解決多年來的困擾。

亞大醫院外科副院長温義煇今天表示，這名賴小姐發現甲狀腺結節的症狀已超過5年，除了脖子腫大，喉嚨總感覺卡了東西，說話也越來越困難，但因傳統甲狀腺手術，需在下頸部畫開一道6至7公分的傷口，擔心留下明顯疤痕，遲遲不敢接受手術，直到近日痛到受不了才就醫。

温義煇表示，檢查後發現患者甲狀腺結節已經有4公分大，得知她的憂慮後，建議採新型的「經口腔前庭內視鏡甲狀腺切除術」，先在下唇和下牙齦間區域做出3個小切口，並透過內視鏡進行結節切除手術，整個手術過程約2小時，術後不但不會留下疤痕且能發聲，只住院3天就出院，請愛美的女性不用再擔心會留下疤痕而卻步。

温義煇表示，甲狀腺結節形成原因不明，是國人常見的疾病，好發於20至40歲的女性，其中有10%到20%的比例會轉成惡性，不過初期不會有明顯症狀，提醒民眾若接受甲狀腺超音波檢查時發現有不明的結節，應積極治療避免惡化。