疫病》快施打！北市幼兒流感公費疫苗 只剩1.8萬劑

2017-11-10 19:41

〔記者周彥妤／台北報導〕冬天流感季到，台北市衛生局今指出，兒童是感染流感的高風險族群，目前北市0至3歲的幼兒流感疫苗只剩下1.8萬劑，還有4萬3千多人沒打，提醒家長儘速帶幼童至北市302家流感疫苗合約醫療院所，或聯合醫院12區院外門診部免費接種，否則打自費疫苗就要花費近1000元。

衛生局疾病管制科長陳少卿表示，兒童是流感病毒侵襲的高風險族群，名列衛生福利部公費流感疫苗施打的優先對象；另外，根據衛生局統計，近3年流感季幼兒園通報流感，分別為1388、1043及175起，共計2606起，累計重症個案達6例，其中5名幼兒未接種過流感疫苗。

陳少卿說，都會型父母多半會把孩子在學齡前送至幼兒園，由於幼兒園環境多屬室內空間，幼童及幼托教保人員接觸密集，一旦進入流感季，容易發生群聚感染。陳指出，流感與一般感冒不同，易出現明顯的頭痛、發熱、倦怠，肌肉痠痛等症狀，且通常症狀發作突然，病程長且有時會引起肺炎等併發症，嚴重甚至會死亡。

陳少卿說，北市0到3歲以下有6萬8千多人，近2萬6千人打過疫苗，還有4萬3千多人沒打，目前疫苗只剩下1.8萬劑，且接種後要2週才有保護力；為免於流感侵襲，提醒家中有幼兒的家長，趕快攜帶健保卡與兒童健康手冊，帶幼童至北巿302家流感疫苗合約醫療院所，或聯合醫院12區院外門診部接種流感疫苗，否則打自費疫苗要價近千元。

衛生局呼籲，8歲（含）以下兒童，若為首次接種，應接種2劑，且2劑接種時間須間隔1個月以上，根據疾病管制署手冊，目前上市的流感疫苗廠牌，效果一樣且無安全之慮，因此2劑可用不同廠牌；若過去曾接種過季節性流感疫苗（不論1劑或2劑），今年接種1劑即可；幼童若已滿9歲，則不論過去季節性流感疫苗接種史，都只須接種1劑即可。