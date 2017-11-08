醫訊》翻轉醫學教育 高醫師生以那瑪夏為師

2017-11-08 19:36

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫大醫學系與呼吸照護學系師生近40人前進那瑪夏區義診，由醫學生陪著原鄉長者看診，激發他們服務熱情，帶隊的附設醫院副院長林志隆也強調，現代醫學生「以病人為師」，醫療才能更有溫度。

高醫大為讓醫學系及呼吸照護學系學生，更了解偏鄉居民生活，建立友善關係，上週六將課堂拉到那瑪夏區，與那瑪夏區衛生所日前合辦「那瑪夏健檢活動」，高醫師生著儀器與衛教器材，到那瑪夏進行健康篩檢、衛教與健康諮詢。

高醫大老師陳南潔表示，翻轉以醫學中心為唯一教室的模式，帶著學生深入偏鄉，與原鄉長者「搏感情」，未來長者到醫院回診，學生們還可提供更有感情的陪診服務。

陳南潔說，高醫投入偏鄉醫療20多年，近10多年又透過「台灣肝臟學術文教基金會」等單位，提供每個月一次由那瑪夏到高醫的轉診交通車服務，解決居民下山就診交通不便問題。

林志隆也表示，現代醫學生以醫師為師、以護為師，更要「以病人為師」、「以大地為師」，才能讓醫療照護更觸動人心。

參與義診的醫師群，林志隆外，還有呼吸治療學系主任蔡忠榮醫師、婦產科醫師沈靜茹、骨科醫師林松彥、一般外科醫師李維哲、肝膽內科醫師張庭遠，沈靜茹的胞妹成大醫院小兒科醫師沈靜芬也加入。

德國科隆大學醫學院的教務長Dr. Christoph Stosch，還特地前往那瑪夏觀摩高醫大以病為師的課程與健康照護計畫。