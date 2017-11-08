疫病》流感疫苗宣導讚 南市衛生局：庫存量不到2成

台南市衛生局日前與賣場合作成立一日流感疫苗接種站，獲得民眾熱烈響應。（記者邱灝唐翻攝）

2017-11-08 18:42

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市衛生局日前與全聯合作，讓專業團隊進駐店內成立一日流感疫苗接種站，此舉獲得民眾熱烈響應。衛生局今日更表示，庫存量剩不到2成，「欲打從速。」

今年的公費流感疫苗從10月1日全面開打，衛生局為了提升接種率，做出許多便民措施，除了與賣場合作，更在合約醫療院所開設接種站及特別門診，甚至推出企業糾團打疫苗，讓市民省時又保健康。由於推廣成效良好，衛生局表示，目前疫苗庫存量剩不到2成，「數量回不去了」，而且今年目前沒有擴大接種計畫，提醒符合資格者儘快施打，通常在11月中旬就會用罄且不會再補。

衛生局長陳怡表示，接種2週後才會產生抗體，流感季來臨前應盡早接種，以獲得足夠免疫力，除了預防病毒侵襲，還可降低5到6成的感染流感併發重症機率。

這次接種對象包括50歲以上成人、高風險慢性病、重大傷病、罕見疾病者，還有滿6個月以上至國小入學前幼童、國中、高中職及五專一到三年級學生、少年矯正學校及輔育院學生、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員等。不過符合以上免費身分者，仍要酌收掛號費；若不符合免費身分，市民也能自費施打。