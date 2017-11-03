天冷了！台中流感疫苗剩不到3成 幼童、壯年快施打

2017-11-03 18:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近日氣溫驟降，類流感就診人次也逐漸攀升，台中市公費流感疫苗73萬劑，現剩餘不到20萬劑，衛生局提醒，8歲以下兒童首次接種需施打兩劑，才有較完整保護力，且施打間隔4週以上，另外50至64歲民眾接種率僅1成4，呼籲都要儘速施打，以免疫苗用罄。

衛生局說，今年全市公費流感疫苗準備72萬8700劑，10月開打至今已使用超過7成3，現只剩19萬多劑，6個月至學齡兒童接種率3成7，65歲以上老人施打率超過4成，18歲以下學生預計在11月底前完成接種。

今年已是第2年將50歲至64歲民眾納入公費施打對象，但兩年來接種率都是各族群最低，施打意願持續低迷，今年僅約1成43，衛生局研判，可能與壯年族群忙於上班有關，特別提醒，前年底至去年初爆發嚴重流感疫情，流感併發重症及死亡人分別有4成與6成是壯年人，千萬不可輕忽，下班後可到全市563家合約醫院所施打，衛生局也提供30人揪團到點施打服務。

而老人家和幼兒都是流感併發重症的高危險群，衛生局分析，全市約6個月以上至入學前幼童有15萬多人，其中7萬人從未施打過流感疫苗，初次接種必須施打第一劑後，間隔四週以上再施打第二劑，才算完成接種，才有完整保護力，提醒這個群族要儘快施打，以免疫苗短缺，而且完成接種後，約要2週至4週才會產生保護力。

衛生局說，今年夏天仍有流感疫情，9月、10月也有併發重症或死亡個案，除了老年人，也有29歲年輕人死亡及63歲重症個案，尤其又到了流感流行季「接種疫苗有打有保護！」