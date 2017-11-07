醫病》別輕忽感冒 嚴重恐引發「心肌炎」致命

2017-11-07 23:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕小心感冒的不定時炸彈「心肌炎！」5歲的張小妹發燒感冒痊癒後1週出遊，再度發燒，半夜胸痛到哭醒，緊急就醫發現是腺病毒感染造成急性心肌炎，即使活動力正常，但病情仍不斷惡化，注射免疫球蛋白，補充大量抗體後逐漸痊癒，幸運未留下後遺症，醫師提醒，冬天是病毒活躍季節，不要輕忽感冒，嚴重恐引發心肌炎致命。

中山附醫兒童心臟科主任郭業文指出，心肌炎就像感冒的不定時炸彈，絕大多數由病毒感染引起，如腸病毒、流感病毒等，少數由細菌或免疫疾病造成，一開始像感冒或腸胃炎症狀，尤其嬰兒抵抗力不足，多為急性發作，病程突然且快速發展到猛暴性型，嚴重在數小時或數日會心衰竭死亡。

台中張小妹今年8月在感冒痊癒後與家人到宜蘭出遊，第二天中午開始畏冷、發燒，半夜醒來直喊胸痛，家人警覺先送急診，疑似罹患急性心肌炎，立刻轉回台中就醫。

郭業文說，張小妹中午到院時心跳過快，抽血和心電圖檢查都異常而確診，且顯示冠狀動脈左前降支發炎最嚴重，即使活力正常，也無盜汗、臉蒼白等心衰竭症狀，但檢查仍持續惡化，趕在心衰竭前以免疫球蛋白治療，兩天後痊癒。

郭業文指出，心肌炎症狀千變萬化、容易被忽略，但病程兇猛，致死率近3成，有3成即使活命也可能留下慢性心衰竭等後遺症，要注意的是兒童抵抗力不足，病毒攻擊較易發病，提醒感冒時出現胸痛、呼吸喘、冒冷汗或活動力不佳等，要特別注意心臟情形，一般感冒痊癒後也要小心後續症狀，以免殘留病毒或是其他病毒在免疫力差時伺機肆虐。