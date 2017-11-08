醫訊》「臨床警訊系統CAS」 阮綜合獲世界醫院大會頒獎

2017-11-08 20:12

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市阮綜合醫院創新改善院內「臨床警訊系統CAS」，將住院病患以紅黃綠燈做風險分級，對於瀕臨病危的患者，立即發簡訊給主治醫師，並幫助醫護人員搶救病人，透過創新改變，每個月不預期心跳停止等病危事件降一半，病患急救存活率從3成提升到5成。

阮綜合醫院這項創新改變「臨床警訊系統CAS」，從24個國家、90個組織、131個參賽者中脫穎而出，榮獲今年世界醫院大會Dr.Kwang Tae Kim Grand Award獎項第2名，今由心臟內科醫師林韋丞代表接受總統蔡英文頒獎表揚。

預警系統以紅黃綠燈號，分別顯示住院病患病情危急、不穩定、穩定，護理人員可即時評估與觀察生命徵象，輸入系統紀錄病情變化，透過不同階段的照護措施提高病人照顧品質；病情一惡化，系統自動通報醫師介入，提高病人急救存活率，也降低護理人員突發的工作負擔及壓力。

林韋丞表示，新的「臨床警訊系統CAS」，曾收治一名48歲男教師，因流感併發肺炎住院，初期病情穩定，被歸類為「綠燈」；住院第3天凌晨，突然因胸痛冒冷汗，在臨床警示系統，這名病患馬上轉為「紅燈」。

林韋丞說，電腦系統馬上發手機簡訊給主治醫師，醫師研判可能是心肌梗塞，立即線上指示照會心臟科醫師，後來緊急心導管處置後，及時救回病患一命。

該預警系統在2015年實施後，阮綜合無預期心跳停止事件，從2014年的月平均3.1件，降低至1.5件；病危事件從月平均6.2件降至3.1件；病危事件的急救存活率，更由29.8%提升到47.9%。

阮綜合醫院表示，該院早在2014年發現舊制臨床警訊系統（CAS）無法及時、正確預警可能瀕臨病危的住院患者，因此創新且資訊化的臨床警訊系統，提供護理人員照護上的依循資訊，能及早發現病人病情可能發生的變化，並及時通知醫師、採取適當處置，提升病人安全及醫療照護品質。