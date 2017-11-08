醫病》突喘不過氣、呼吸困難 醫師：小心癲癇發作

2017-11-08 18:23

〔記者王俊忠／台南報導〕在國中任教的27歲林老師，從中學起偶有突然間喘不過氣、短暫無法呼吸，伴隨胸部緊縮不舒服，但他平常生活習慣良好、無抽菸喝酒、無慢性疾病，遍尋多科醫師一直找不到病因。到成大醫院檢查出是腦島區域癲癇發作，幾個月治療後病情獲改善。

林老師這症狀持續只有幾秒、很快恢復，約每1-2週會有1次，感覺準備入睡時易發生，包括晚上在家就寢或在學校午休時。雖然短暫發作無明顯影響日常教學工作，但林老師仍擔心不知何時會發作？是否會更嚴重？為此併發有些身心症狀。

成大醫院神經部癲癇科主任黃欽威醫師表示，林老師多年來看過不少醫院診所，包括一般內科、家醫、胸腔、耳鼻喉、心臟與精神等科，但一直找不到病因。

黃欽威說，林老師被建議到成醫神經科就診，住院24小時影像腦波監測發現右側額顳葉有持續異常癲癇波，且記錄到突發性喘不過氣的發作，與右大腦額顳葉癲癇放電有關，配合詳細病史確認，判斷為腦島區域的癲癇發作，經給予抗癲癇藥物，數月後突發性喘不過氣次數明顯減少，認知能力有明顯進步。

黃醫師表示，癲癇是大腦細胞異常放電引起，不同位置的大腦細胞所產生的症狀也不同。大腦運動區域異常放電，對應動作症狀是肢體抽搐；而非運動區域如顳葉癲癇的異常放電，則可能有幻覺、胡言亂語、記憶力障礙或行為怪異如自動症，手會亂抓或揮舞。

他並提醒，如常有莫名喘不過氣來，特別是突如其來的短暫呼吸困難，可能會被診斷為焦慮症、身心症、睡眠障礙、氣喘或失智症，但須小心是癲癇發作，建議儘早請神經科或癲癇科醫師檢查，透過住院長時間影像腦波監測判定，若確定因癲癇引起，給予抗癲癇藥物會有機會改善。

此外，對於癲癎患者發作會有咬牙症狀，過去有人會給筷、棍、牙刷、毛巾等物塞進患者嘴裡防止咬到舌頭。黃欽威說，其實不必給這些物品，只要讓患者側躺、保持呼吸道暢通即可。