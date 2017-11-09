醫訊》宜蘭男第4大死亡危機是這個 計程車忙宣導

2017-11-09 12:30

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣內第4大男性癌症與死亡原因為口腔癌，衛生局與縣內計程車業者合作，致贈椅背套與製作車體廣告，提升民眾對檳榔危害的認知。宜蘭代理縣長陳金德今天出席活動時表示，遠離檳榔對健康的危害，保護自己的健康，才能保護自己的家庭。

宜蘭縣府衛生局為提升民眾對檳榔健康危害的認知，邀請縣內計程車業者響應檳榔防制車體廣告，加入拒菸、拒檳宣導大使。衛生局表示，藉由致贈椅背套給計程車業者，讓搭車民眾方便索取口腔癌防治相關衛教單張，打造健康與幸福的宜蘭。

衛生局指出，口腔癌是國內青壯年25到44歲男性最常見罹患的癌症，目前排名高居宜蘭縣男性10大癌症發生及死亡原因中的第4位，根據研究證實，檳榔子本身就是第一類致癌物，若長期嚼食含有荖藤、荖葉、紅灰、白灰等物質的檳榔，則會增加致癌的風險，且有抽菸、嚼檳榔及酗酒3種習慣者，罹患口腔癌的風險為一般人的123倍。

衛生局指出，針對高風險族群，縣府辦理「一週一站、宜蘭五告讚」口腔黏膜篩檢活動，希望藉由早期癌症篩檢的次級預防工作，及早發現口腔黏膜病變，以降低口腔癌之發生，目前政府也補助30歲以上有嚼檳榔或有抽菸的民眾，及18歲以上有嚼檳榔之原住民，每2年1次免費口腔黏膜檢查，提醒有嚼檳榔及抽菸的鄉親，務必定期接受癌症篩檢，以期早期發現異常、早期接受治療。

陳金德表示，宜蘭縣辦理5項癌症篩檢，藉由及早發現、及早治療，減少因為癌症而發生的不幸事情，是十分有意義的，根據統計，10名口腔癌患者中，9名有嚼檳榔的習慣，許多的勞工朋友、運輸業的司機朋友，為了生活打拚接觸到檳榔的機會比較多，也容易上癮，很多人忽略檳榔對健康危害的後果，這是十分嚴重的現象，呼籲大家持續共同宣導，遠離檳榔對健康的危害，保護自己的健康，才能保護自己的家庭。