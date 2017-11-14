民宿管理辦法大鬆綁 客房數上限從5間提高到8間

2017-11-14 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕交通部修正《民宿管理辦法》今公告，修法條文高達21條。辦法規定，將現行規定客房數最高5間以下酌予提高至8間以下，並且有條件放寬客房可以設於集合住宅與地下樓層。交通部觀光局表示，將於11月16日生效。

觀光局表示，此次修法條文高達21條，其中修正客房總樓地板面積規定，將從現行的5間、150平方公尺以下，放寬至8間、240平方公尺以下。

此次修法也決定刪除有關「特色民宿」的規定，觀光局認為，民宿依其定義本應具有特色，毋須另由地方主管機關認定其特色項目。

本次修法也依據農委會建議，決定增訂農舍供作民宿使用的客房總樓地板面積300平方公尺以下的限制。因農舍是依據《農業發展條例》與《農業用地興建農舍辦法》等法令規定，應該保留部分空間供農業使用。

另外，也有條件放寬客房得設於集合住宅與地下樓層之規定，雖然民宿客房原則上不得設於集合住宅與地下樓層，但部分集合住宅態樣各異、具傳統特色或因地形高低差所造成者，將有條件放寬。為了防止一戶多口以同一幢建築物申請多家民宿，聯合經營幾達中型旅館規模，也增訂不得與其他營業住宿場所共用設施如走道等規定。

觀光局表示，90年12月12日《民宿管理辦法》發布後，合法民宿業者從未滿百家增加至現在7400家，為了與時俱進必須修正辦法。修正辦法自11月16日起實施後，違者將重罰。觀光局也將於近期內配合修《民宿裁罰基準》。