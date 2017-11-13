醫病》廚師罹癌自尋偏方延誤治療 心跳停5次差點沒命

2017-11-13 18:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一位48歲的廚師被檢查出疑似肺癌後尋求中藥治療，僅4個多月因癌細胞轉移，導致心包膜積水壓迫心臟休克，病人接受引流手術期間心跳停擺5次，經電擊救回，目前病人乖乖接受肺腺癌標靶藥物治療，病情控制穩定。

澄清醫院中港院區胸腔內科主治醫師劉杜鎮指出，這位廚師平常有抽菸的習慣，4個多月前因咳嗽而在別家醫院做X光檢查，被告知可能罹患肺癌，但病患未接受進一步診療，反自行吃中藥偏方「健肺」，至10月中旬因肚子疼痛、咳嗽而掛急診，懷疑是肝功能有問題而住院，沒想到住院後突然休克轉加護病房，由澄清醫院胸腔內科、心臟內科、心臟外科團隊介入診察，發現病患的心包膜發炎，引起心包膜內積水，壓迫到心臟，使心臟無法正常舒張而一度停止跳動。

劉杜鎮表示，造成心包膜炎的原因，是患者肺腺癌的癌細胞已轉移至心臟，侵犯到心包膜所致。經心臟外科醫師實施緊急心包膜開窗手術，進行積液引流，排出約1200cc的鮮紅色液體，讓心臟不再受到壓迫而恢復正常跳動，手術期間曾發生了5次的心臟停止跳動，幸好成功以電擊把人從鬼門關前救回。

劉杜鎮指出，因患者的右中肺的肺腺癌已達6到8公分大，所幸經上皮生長因子受體基因檢測為陽性，適合標靶藥物治療條件，經治療數天後，腫瘤即迅速縮小至2×3公分左右，顯示已獲得好轉。

劉杜鎮指出，肺腺癌約佔所有肺癌70%左右，由於初期幾乎沒有症狀，被發現時通常已較為晚期，患者要接受標靶藥物，最好先做相關基因的檢測，以決定治療方法。

此外，心包膜是包在心臟外面的膜狀組織，在正常狀況下心包膜內的適當液體約30西西，做為心臟跳動時的潤滑功能，如果受到病毒、細菌的感染，或惡性腫瘤細胞的侵犯，就會導致發炎現象，一旦發生積水情形，會有心臟衰竭的危險。

劉杜鎮強調，罹患肺腺癌的原因複雜，可能與廚房油煙、抽菸、空氣污染、遺傳基因有關，如果有慢性咳嗽持續兩週以上、痰中帶有血絲、容易氣喘、胸痛、體重異常減輕等症狀，一定要儘速就醫。