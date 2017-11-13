2018台中花博票價出爐 全票350元

2018台中花博門票將以吉祥物石虎家族做為票面圖案。（記者張菁雅攝）

2017-11-13 17:13

〔記者張菁雅／台中報導〕2018台中花博票價出爐！市政會議今天通過台中花博門票收費標準，台中市政府將推出多達12種票種，全票350元、優待票175元，並有最早鳥票、早鳥票、星光票、三日票等選擇，滿足不同族群。

台中世界花卉博覽會將在明年11月3日至2019年4月24日，在后里、豐原、外埔三大展區舉行，外界關心的票價終於出爐。全票350元、學生票250元、優待票175元、團體票每人230元；為鼓勵民眾提早購票，還有最早鳥票150元、早鳥票175元、預售優惠票200元、預售全票233元。

考量有些民眾白天沒時間參觀，市府推出星光票150元；想多次參觀民眾，則可選擇三日票650元、全期間票2500元；喜歡收集票卡的人，可以買紀念套票1688元。另外，6歲以下兒童、身心障礙者、低收入戶、花博志工則可免費入場。

交通局長王義川表示，台中花博票價是參考2010台北花博票價訂定，雖然台北花博全票是300元，但時間已經過多年，加上台中花博有3個展區，所以將全票訂為350元，台中市民持「市民卡」可以免費參觀一次。由於早鳥票、預售票優惠很大，建議民眾及早預購，而在收費辦法完成法制程序後，交通局近期將召開售票記者會，公布早鳥票、預售票實施期間。