中火9機組展延遭退件 中市府：展現捍衛空品決心

2017-11-13 17:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中火力發電廠9個機組許可證明展延申請，今遭台中市府退件，因中火僅10個機組，若9個機組展延未過關，恐影響國內供電穩定，台中市新聞局長卓冠廷強調，「台中市絕非搞破壞」，但在能源政策及環境永續及空污改善的權衡下，希望中火及經濟部能提出誠意及承諾解決。

卓冠廷指出，台中市自105年訂定了全國最嚴的管制生煤自治條例，要求中火在4年內減少4成的生煤，但法令施行2年以來，中火對相關減量績效完全未予回應，市府對其相關減量執行績效絲毫未知，考量距4年減量4成期限已過半，為確保中火達成減量績效，市府只好祭出鐵腕，利用許可證展延期限縮短為2年申請1次的工具，促中火正視市府對改善空污的決心，並加速配合。

因中火供電量佔全國供電量近2成，9個機組的展延申請遭退件事關全國供電穩定性，卓冠廷強調，「台中市絕非搞破壞」，但在能源政策及環境永續及空污改善的權衡下，希望中火及經濟部能提出誠意及承諾解決。

卓冠廷說，相關退件決議也未提前告知中火，9個機組展延申請遭退件的結果，「中火是跟大眾同時知道的」。

針對台中市府的決議，台電發言人林德福指出，依規定須在執照失效前3個月提出展延申請，9月提出的9號機組申請件與本月提出的1到8及10號機組的申請內容其實是相同的，但因主管機關本來就有審查的意見，「過去的就過去」，台電會儘速依市府要求，就生媒減量減排期程等做出具體交代，在期限內補正相關資料，爭取展延。