觀光局推台灣特色團餐 立委爆獨厚救國團青年餐廳

2017-11-13 11:36

〔記者蕭玗欣／台北報導〕來台旅客逐年攀升，去年更衝破千萬人次，觀光局為提升旅行團團餐品質，近年來辦理團餐特色餐廳評選與複評活動，卻被立委踢爆，團餐參選標準要求每桌餐費不得超過2500元，重視CP值卻忽視品質，導致網站列名的餐廳不是倒閉、就是改店名改菜單，且許多餐廳都是救國團青年中心內的餐廳，有獨厚救國團嫌疑。

隨著來台旅客人次逐年攀升，國內旅遊市場蓬勃發展，為提升旅行團團餐品質，觀光局近年來辦理團餐特色餐廳評選與複評活動，以縣市政府所訂定在地食材入菜，推薦給旅客吃得飽、吃得巧、吃得雅，且到此一遊非吃不可的餐食。

但立委鄭運鵬卻指出，想入選台灣團餐，每桌10道菜，含稅含服務費只能控制在2500元以內，太貴還不行，否則就喪失參選資格，只重CP值不重質，有特色但又不太有特色，不如不辦。

觀光局長周永暉解釋，當時的時空背景是中客團大舉來台，台灣團餐特色餐廳是希望能提供中客團參考。

鄭運鵬接著表示，他實際到台灣團餐特色餐廳網站查看，發現有許多餐廳根本已經倒閉，包括屏東的熱帶魚風味餐廳、嘉義的綠野珍餐館都停止營業，還有店家已經改名，跟網站上的名字完全不一樣，此外，不少餐廳還是救國團青年中心內的附設餐廳。

鄭運鵬說，他建議特色餐廳應該由地方政府推薦，若有特色的原民餐廳也能請原民會推薦，但如果是觀光局的失色團餐，那還不如不辦。

周永暉立刻表示認同，並當場表示台灣團餐特色餐廳明年起停辦。