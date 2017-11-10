第三處同名結緣 台日關山站締結姊妹車站

關山舊站是花東線鐵路唯一僅存的日式建築站房。（記者王秀亭攝）

2017-11-10 16:44

［記者王秀亭／台東報導］台東縱谷有關山火車站，日本新瀉縣上越市亦有同名的關山站，為促進兩車站周邊觀光，今天在台鐵關山站締結為姊妹車站，這是台日第三個因同名車站，而締結為姊妹車站。

台鐵關山站建於1922年，是花東線南部重要車站之一，舊站外觀比照日本北商農機樣式建築而成，是花東線鐵路唯一僅存的日式建築站房，因東線鐵路拓寬，在其左側另建新站。

日本關山站則是由越後心動鐵道株式會社經營的「妙高躍馬線」上最古老的車站，位於新瀉縣上越市，與台鐵關山站同為稻米之鄉，其建築位於小山丘上，是仿照歐洲洋房的設計。

締結儀式上，台鐵關山站長羅易華、越後心動鐵道關山站長東條公男共同簽署，台鐵副局長徐仁財、越後心動鐵道代表取締役社長嶋津忠裕擔任見證，隨後羅易華、東條公男相互交換關山舊站刺繡畫、日本特有的融合玻璃盤紀念物。

台鐵副局長徐仁財表示，台灣與日本同名的車站有32個，關山站是繼松山、龜山站後，第三個與日本同名車站締結姊妹車站，非同名卻締結姊妹站的還有台鐵台北站、日本大阪站，及台鐵新竹站、日本東京站，盼透過締結姊妹車站後，未來可以密切互動，將台灣的觀光特色介紹與日本民眾了解，進一步推動日人來台灣的鐵道旅遊風氣。

嶋津忠裕則說，日本關山站所在的「妙高躍馬線」有溫泉，冬天下雪量大，同樣擁有稻田美景，對台灣民眾很有吸引力。

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目前的關山車站，就在關山舊站旁。（記者王秀亭攝）

日本新瀉縣上越市的關山站。（台鐵提供）

台鐵關山站長羅易華（右）與月後心動鐵道關山站長東條公男（左）相互交換紀念物。（記者王秀亭攝）