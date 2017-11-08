「讓世界看見台灣」 2018華航月曆出爐

華航2018年月曆設計出爐，設計以「讓世界看見台灣（The Soaring Beauty of Taiwan）」主題，嚴選6幅台灣本土畫家的作品。（華航提供）

2017-11-08 12:58

〔記者陳宜加／台北報導〕華航2018年月曆設計出爐，設計以「讓世界看見台灣（The Soaring Beauty of Taiwan）」主題，嚴選6幅台灣本土畫家的作品，用畫筆紀錄屬於大師年代的台灣風貌，呈現人文美景。

華航指出，月曆畫作搭配時節曆表，以四季變化為主軸，展現不同樣貌的台灣風情。1、2月適逢過年春節，「東港晨色」表達台灣漁村濃厚的風土人情。

3、4月春天時節，「黃金九份」使用溫暖柔和的顏色刻畫農村風景；5、6月與7、8月為「壽山夕照」、「蘭嶼」，用豐富大膽的色調勾勒出夏天動感的線條。

9、10月秋季「台南天宮廟廟庭」，以大地色為主調呈現對思念故鄉的情誼；11、12月「玉山主峰」，運用畫刀與濃厚的油彩，詮釋玉山高冷冰潔的山岳圖象。

華航表示，月曆發表向來受到各界矚目，1990年至 2006年以畫作為主，選用故宮珍藏的山水、花鳥、人物圖及本土畫家作品，2007 年跨界與名模合作推出人像攝影月曆，連續10年以人像攝影為主的設計風格。

2017年首度由機師、修護、空地勤人員共同拍攝，以「團隊成就旅程」主題，呈現同仁對於工作專業與堅持的態度。2018年設計風格採選品畫作呈現台灣多元生命力，吸引國內外的關注，「讓世界看見台灣」。

華航2018年月曆設計出爐，設計以「讓世界看見台灣（The Soaring Beauty of Taiwan）」主題，嚴選6幅台灣本土畫家的作品。（華航提供）

華航2018年月曆設計出爐，設計以「讓世界看見台灣（The Soaring Beauty of Taiwan）」主題，嚴選6幅台灣本土畫家的作品。（華航提供）

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