北市老化指數都最高 65歲以上人口比也第1

2017-11-06 13:13

〔記者周彥妤／台北報導〕高齡社會來臨，台北市衛生局表示，根據最新統計，北市平均餘命達83.36歲，老化指數為六都最高，其中65歲以上人口數佔比，也是六都第1，預估2021年北市將邁入「超高齡社會」，平均每5人就有1位老年人。

北市衛生局指出，最新統計顯示，北市平均餘命達83.36歲，老化指數113.07，為六都最高；另外，北市今年9月總人口數約268萬人，針對65歲以上人口數，北市有43萬餘人，佔16.14％，新北市近50萬人，佔12.34％，就人口數佔比，北市同樣排行六都第一，預估2021年北市65歲以上人口比將破兩成，等同每5人就有1位老年人，正式邁入「超高齡社會」。

隨著老年人口急遽增加，長期照顧服務需求將連帶增加，衛生局表示，若有相關需求，可電洽北市長期照顧管理中心（02-2537-1099）或上衛生局網站查詢。

另外，台北市政府自殺防治中心分析去年度長者自殺企圖，發現61.3%的長者會因兩種以上生活困境，長期未解決而累積壓力，造成情緒困擾，產生負面想法或作為。為促進長者心理健康，衛生局於11月至12月，舉辦5場相關活動，包含「動齡銀髮族－身心幸福養生術」、「是病還是我？慢性病的心理適應故事」、「找回心靈的家－從原生家庭談自我探索與照顧」、「實用正念減壓技巧」及「快樂跟你想的不一樣」。相關訊息可撥打市民當家熱線1999轉8860洽詢北市心理衛生中心黃小姐、北市政府自殺防治中心諮詢專線1999轉8858，或至北市社區心理衛生中心網站及北市自殺防治中心網站查詢。

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