坐輪椅學做藍帶甜點 女廚勇逐開店夢

法國藍帶在台課程學員許雅清有先天性脊柱裂，坐在輪椅上製作甜點。（記者黃旭磊攝）

2017-11-04 20:16

〔記者黃旭磊／高雄報導〕脊椎損傷學員挑戰甜點課程圓夢！

法國藍帶在台課程學員許雅清有先天性脊柱裂（Spina bifida）病症，靠輪椅代步，她對甜點有高度熱忱，就讀高餐藍帶廚藝卓越中心（高餐藍帶），參與饗食午宴，與同學分工合作完成70人宴會甜點，預計於12月畢業。

許雅清從台大社工系畢業後，從事社工1年，關懷並輔導年長者，曾在關懷活動中接觸甜點烘焙，深深受到吸引，自主學習1年後報名高餐藍帶，但她無法久站，需輪椅助行，幾乎每天累倒攤在床上，身體不適仍為了興趣咬緊牙關上課，還有1個月就畢業。

許雅清說，跟世界級主廚學習，甜點做得好吃又美麗，以前只單純做甜點，和家人朋友分享，看到每個人笑容就好，現在覺得技術更進步，甜點外觀更好看，未來希望開甜點店。

藍帶廚藝學院歷史超過120年，是全球廚藝與甜點最高殿堂，校區位於歐洲。李雅清原想出國學習，受限於行動不便，原本打算放棄，所幸高餐藍帶於2016年成立，於是從台南家中到高雄上課。

課程分成「法式料理（cuisine）」與「法式甜點（pastry）」，學生需通過初級、中級、高級階段考試。

高餐藍帶甜點主廚Nicolas表示，藍帶證書9個月學習是一段辛苦過程，曾跟許雅清懇談，確認教室座位及身體狀況，「被雅清決心跟熱情感動，只要有對甜點有熱情，仍可克服身體障礙。」