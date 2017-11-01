揪甘心！店員幫身障阿伯剪趾甲 網友讚：真的好有愛

超商店員幫身障阿伯修剪腳趾甲，網友大讚「真的好有愛」。（圖擷自「台南諸事會社﻿」臉書社團）

2017-11-01 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕便利商店包山包海的業務，常常讓店員忙到「並軌」，但這名男店員卻溫柔又細心的幫一名身障阿伯修剪腳趾甲，這一幕讓在場的客人大為感動，便將照片及影片分想到臉書上，大讚這名店員「不嫌棄老先生還願意這樣的幫忙，令人值得學習」，也有網友大讚「真的好有愛」。

一名女網友在臉書PO出影片及照片，並表示昨天她到7-11華康門寄貨時，看到一名斷手的老先生，指著口袋請店員拿東西，這名店員從老先生的口袋拿出了指甲剪，店員隨即蹲下來，動作不粗魯的幫他修剪腳趾甲。女網友說，「店員給我的感覺好像他常幫老先生剪」，更大讚「這社會上真的很少有年輕人這麼有佛心，反而不嫌棄老先生，還願意這樣的幫忙，令人值得學習」。

事後影片及照片也被轉貼至社團「台南諸事會社」，其他網友看完影片後深受感動，紛紛留言稱讚店員「社會因為他更美麗了！他會有福報的！感動」、「真的好有愛！」、「真的不簡單！」、「好感動」、「哇賽 這個店員 一定好心有好報 值得嘉獎」、「好感動，親人有時候都無法做到」；另外也有網友直呼「單身女快上，這種好男人不多了」。